Coronavirus: accordo Aoup-Pisamo per il parcheggio di via Cammeo

Grazie a un accordo con Pisamo, i dipendenti dell’Aoup in servizio nel presidio ospedaliero di Santa Chiara potranno parcheggiare anche nel limitrofo parcheggio di via Cammeo, fino al riempimento di 100 posti riservati, al costo della consueta tariffa agevolata già in vigore con l’Azienda per gli stalli di sosta blu (abbonamento mensile, circa 27 euro).

La Pisamo ha così recepito l’esigenza espressa dall’Aoup di favorire il più possibile i propri dipendenti riducendo i tempi di percorrenza nell’accesso al posto di lavoro, vista la situazione di emergenza rappresentata dalla pandemia da Covid-19, l’aumento significativo di attività sanitarie in ambito Covid con un crescente numero di professionisti coinvolti e il contestuale calo di afflussi dei turisti in quell’area.

Questo accordo che integra la convenzione esistente avrà durata fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di proroga e di variazione dei posti messi a disposizione da Pisamo. Per usufruire del servizio sarà sufficiente ritirare il voucher al momento dell’acquisto dell’abbonamento, che dovrà essere consegnato agli operatori del parcheggio di via Cammeo per il rilascio del titolo di accesso.

L’Aoup ringrazia il sindaco di Pisa, il Comune e i vertici di Pisamo per la disponibilità dimostrata, in questa fase di grande difficoltà per tutti gli ospedali.