Coronavirus in Toscana: i dati Asl dal 5 al 12 aprile

L'Azienda Usl Toscana nord ovest rende noti gli aggiornamenti dell'ultima settimana sui contagi Covid. I nuovi casi positivi, dal 5 aprile all'11 aprile sono stati 10.825, con 101 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 12.628 con 102 comuni coinvolti.

ZONA PISANA: 1.786 nuovi casi positivi. I Comuni coinvolti: Calci 48, Cascina 369, Crespina Lorenzana 45, Fauglia 30, Orciano Pisano 7, Pisa 845, San Giuliano Terme 287, Vecchiano 97, Vicopisano 58.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 322.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (all'11 aprile): 124.810 prime dosi, 115.307 seconde dosi, 99.070 terze dosi e 49 quarte dosi. Nella settimana dal 5 aprile all'11 aprile 2022 sono state somministrate 888 dosi, di cui 800 terze dosi e 12 quarte dosi.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 1.028 nuovi casi positivi. I Comuni coinvolti: Bientina 78, Buti 49, Calcinaia 96, Capannoli 55, Casciana Terme Lari 92, Castelnuovo Val di Cecina 10, Chianni 8, Lajatico 14, Montecatini Val di Cecina 11, Palaia 46, Peccioli 43, Pomarance 45, Ponsacco 82, Pontedera 203, Santa Maria a Monte 71, Terricciola 25, Volterra 100.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 188.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (all'11 aprile): 141.499 prime dosi, 128.806 seconde dosi, 118.498 terze dosi e 199 quarte dosi. Nella settimana dal 5 aprile all' 11 aprile 2022 sono state somministrate 621 dosi, di cui 535 terze dosi e 19 quarte dosi.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 1.474 nuovi casi positivi. I Comuni coinvolti: Bibbona 42, Campiglia Marittima 95, Casale Marittimo 20, Castagneto Carducci 74, Castellina Marittima 27, Cecina 352, Guardistallo 18, Montescudaio 34, Monteverdi Marittimo 7, Piombino 358, Riparbella 22, Rosignano Marittimo 290, Santa Luce 12, San Vincenzo 79, Sassetta 5, Suvereto 39.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 249.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (all'11 aprile): 102.891 prime dosi, 96.030 seconde dosi, 84.656 terze dosi e 189 quarte dosi. Nella settimana dal 5 aprile all'11 aprile 2022 sono state somministrate 657 dosi, di cui 590 terze dosi e 12 quarte dosi.

Vaccinazioni

All'11 aprile 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2.822.390, di cui 1.044.101 per prime dosi. Sono stati vaccinati 535.471 donne e 508.630 uomini. E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita. toscana.it, online dal 7 gennaio 2021.