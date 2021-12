Coronavirus, i dati Asl dell'ultima settimana: 851 nuovi casi nella zona pisana

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha pubblicato i dati sui contagi rilevati dal 21 al 27 dicembre 2021: sono stati 5.591, con 93 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 2.768 con 91 comuni coinvolti. Per quanto riguarda il territorio pisano ecco la situazione nel dettaglio.

ZONA PISANA. 851 nuovi casi positivi di cui 384 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni. I Comuni: Calci 27, Cascina 188, Crespina Lorenzana 27, Fauglia 21, Orciano Pisano 5, Pisa 371, San Giuliano Terme 142, Vecchiano 38, Vicopisano 32. Numero di guarigioni nella settimana 20-26 dicembre: 209.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 27 dicembre 2021): 118.619 prime dosi, 107.677 seconde dosi, 45.211 terze dosi. La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’85,2%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 21 al 27 dicembre 2021: 5.508.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 771 nuovi casi positivi di cui 384 (pari al 48%) hanno meno di 35 anni. I Comuni: Bientina 33, Buti 31, Calcinaia 71, Capannoli 27, Casciana Terme Lari 78, Castelnuovo Val di Cecina 4, Chianni 2, Lajatico 4, Montecatini Val di cecina 7, Palaia 19, Peccioli 17, Pomarance 16, Ponsacco 181, Pontedera 178, Santa Maria a Monte 62, Terricciola 30, Volterra 11. Numero di guarigioni nella settimana 20-26 dicembre: 131.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 27 dicembre 2021): 135.278 prime dosi, 120.856 seconde dosi, 53.086 terze dosi. La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 84%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 21 al 27 dicembre 2021: 6.075.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 487 nuovi casi positivi di cui 200 (pari al 41%) hanno meno di 35 anni. I Comuni: Bibbona 14, Campiglia Marittima 29, Casale Marittimo 2, Castagneto Carducci 18, Castellina Marittima 3, Cecina 96, Guardistallo 8, Montescudaio 15, Monteverdi Marittimo 2, Piombino 100, Rosignano Marittimo 173, Santa Luce 3, San Vincenzo 18, Suvereto 6. Numero di guarigioni nella settimana 20-26 dicembre: 178.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 27 dicembre 2021): 97.482 prime dosi, 88.933 seconde dosi, 37.244 terze dosi. La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’82,7%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 21 al 27 dicembre 2021: 4.531.

L'andamento delle vaccinazioni

Al 27 dicembre le vaccinazioni effettuate sono 2.253.634, di cui 993.496 per prime dosi. Sono stati vaccinati 509.769 donne e 483.727 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 167.220 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 157.631 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 147.096 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131.228 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 107.943; la fascia d’età over 80 con 103.220; la fascia 20-29 con 98.298; la fascia 12-19 con 77.349 vaccinati; ultima la fascia 5-11 con 3.506.