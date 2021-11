Coronavirus, Giani: "Vaccino unico strumento per sconfiggere la pandemia"

"Un anno fa la Toscana era in zona rossa, venivamo da settimane nelle quali si erano toccati i 16.700 contagi alla settimana. L'ultima settimana, che si è chiusa ieri l'altro, ha avuto 2.700 casi: tutta un'altra cosa". Lo afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani, commentando l'attuale situazione epidemiologica del Covid in Toscana. "E' evidente però - aggiunge- che siamo alla quinta settimana di progressiva salita, e di conseguenza comunque la situazione va monitorata e tenuta sotto controllo, anche perché per alcune regioni italiane si parla di zona gialla, e quindi di limitazioni delle modifiche della mobilità già dalla prossima settimana".

Pertanto, avverte, "ritengo che sia molto importante che la Toscana continui così, con una sorta di leadership nelle vaccinazioni: ad oggi siamo all'82,7% dei vaccinati in prima dose, con la prospettiva di consolidamento nelle posizioni di vertice per la terza dose e per il completamento del ciclo vaccinale". Ad ogni modo, per Giani, "è indubbio che oggi la vaccinazione sia l'unico vero strumento di massa per contrastare il Coronavirus. Garantire anche il mantenimento di quelli che sono gli hub vaccinali per consentire alla popolazione di potervi accedere con la massima facilità sta nella nostra impostazione politica". Tale cornice esce rinfrancata dopo l'appuntamento a Siena del Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato anche gli stabilimenti della fondazione Tls, impegnata nella produzione degli anticorpi monoclonali contro il Covid. Un riconoscimento, secondo Giani, dell'attuale strategia della Regione contro la pandemia che punta sulla prevenzione tramite i vaccini, ma pure sulla cura grazie agli anticorpi.

Fonte: Agenzia Dire