Coronavirus nei supermercati, Pisa supera i controlli dei Nas

I Carabinieri Nas hanno condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-Covid: complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità presso 173 di essi, pari al 18%. Immediata sospensione nei confronti di 12 supermercati. Gli esiti hanno rilevato la positività alla presenza di materiale genetico del virus in 18 casi riconducibili a carrelli e cestini, tastiere per il pagamento bancomat e POS, tasti delle bilance e dispositivi salvatempo per la lettura automatica dei prodotti.

I supermercati pisani e di San Giuliano Terme si sono rivelati 'covid free': dalle indagini eseguiti dai militari nei punti vendita individuati sul territorio, infatti, non sono emerse criticità di alcun tipo. Una contestazione invece è stata segnalata a Grosseto: tampone positivo su un dispositivo elettronico 'salvatempo-lettore automatico di spesa'.

Nell'ambito del piano ispettivo, i Carabinieri Nas a livello nazionale hanno individuato gravi carenze igieniche, gestionali e strutturali che hanno determinato l'esecuzione di provvedimenti di immediata sospensione dell'attività commerciale nei confronti di 12 supermercati, dei quali 3 per violazioni alle misure anti-Covid, ed il sequestro di oltre 2.000 kg di prodotti alimentari risultati non adatti al consumo, per mancanza di tracciabilità e modalità di conservazione non idonea.