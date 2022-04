Anticipazioni dati Covid in Toscana 12 aprile 2022

Come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani. Martedì 12 aprile sono stati registrati 5.478 nuovi casi su 35.283 test complessivi, di cui 5.033 tamponi molecolari e 30.250 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,53% (76,3% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 685 nuovi positivi.

La curva e gli indicatori continuano a segnalare la fase di decrescita. Una settimana fa i nuovi casi erano oltre 5.900 e il tasso di positività era molto vicino a quello registrato oggi: 15,2% contro il 15,53% odierno. La variazione dei nuovi casi su base settimanale oggi evidenzia un -8,9%, ieri era -9,8% e due giorni fa -10,1%. Anche l'incidenza continua a decrescere: adesso si attesta a 771 casi ogni 100mila abitanti, ieri era 785. La campagna vaccinale, infine, ha raggiunto quota 8.848.186 dosi antiCovid somministrate.