Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 391

Arrivano via social, come di consueto dai canali ufficiali del governatore Eugenio Giani, i primi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 24 novembre sono stati registrati 391 nuovi casi su 28.195 test, di cui 8.905 tamponi molecolari e 19.290 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,39% (4,7% sulle prime diagnosi).

Gli indicatori segnalano il progressivo appiattimento della curva del contagio: una settimana fa infatti i nuovi casi registrati erano 372 su un numero complessivo simile di test. Anche il tasso di positività presenta valori comparabili: il 17 novembre era dell'1,32% (oggi è all'1,39%), e sulle prime diagnosi era del 4,4% (rispetto al 4,7% odierno). La campagna vaccinale ha raggiunto le 6.188.515 dosi anti-Covid somministrate, pari al 96,3% di quelle attualmente a disposizione in Toscana.