Anticipazioni dati Covid in Toscana 29 maggio 2022

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, come di consueto, ha pubblicato sui canali social i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dei casi di Coronavirus in Toscana. Oggi, domenica 29 maggio, maggio sono stati registrati 793 positivi su 8.431 test, di cui 1.642 tamponi molecolari e 6.789 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,41% (50,2% sulle prime diagnosi). Prosegue quindi il calo dell'incidenza dei nuovi positivi. In Provincia di Pisa i nuovi contagiati sono stati 100.