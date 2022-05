Anticipazioni dati Covid in Toscana 3 maggio 2022

Dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, arrivano i primi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Martedì 3 maggio sono stati registrati 3.620 nuovi casi su 21.864 test complessivi, dei quali 2.853 tamponi molecolari e 19.011 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,56% (75,3% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 477 nuovi positivi.

Continua la decrescita della curva, con l'appunto che all'interno della variazione settimanale ci porteremo dietro per qualche giorno il dato festivo (perciò 'inquinato') del 1 maggio. Una settimana fa i nuovi casi registrati erano circa 1.200, a fronte però di un quantitativo di test decisamente inferiore: circa 8mila. Infatti il tasso di positività era 14,82%, mentre oggi si attesta al 16,56%. Ma l'incremento settimanale segnala comunque un -12,9%. L'incidenza odierna è di 616 casi ogni 100mila abitanti. La campagna vaccinale, infine, ha raggiunto gli 8.895.337 dosi antiCovid somministrate.