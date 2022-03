Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 3.172

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 9 marzo sono stati registrati 3.172 nuovi casi su 24.650 test complessivi, di cui 6.886 tamponi molecolari e 17.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,87% (53,3% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 251 nuovi casi.

Si conferma il trend di risalita degli indicatori. Una settimana fa erano stati diagnosticati 2.413 nuovi casi a fronte di un numero di test leggermente inferiore a quelli analizzati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attestava al 9,89% rispetto al 12,87% di oggi, e anche quello sulle prime diagnosi evidenziava un valore inferiore: 47,5%. L'incidenza attuale è di 521 casi ogni 100mila abitanti: questo valore è leggera ma costante crescita da sei giorni; per ritrovare un valore simile bisogna risalire al 25 febbraio. La campagna vaccinale intanto ha raggiunto 8.716.917 dosi antiCovid somministrate, di cui 2.314.534 dosi booster.