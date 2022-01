Covid: prenotazioni aperte per i tamponi rapidi nei drive through gestiti dalla Misericordia

Sono regolarmente prenotabili da alcuni giorni i tamponi antigenici rapidi, garantiti gratuitamente nei nuovi drive through aperti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con le associazioni di volontariato. Il servizio, che si pone l’obiettivo di potenziare l'offerta complessiva aziendale, viene gestito attualmente dalle Misericordie locali (rete ambulatoriale delle Misericordie) e permette appunto di eseguire antigenici rapidi a lettura visiva, con risultato disponibile entro 15-20 minuti.

Nel territorio provinciale il drive through si trova a Pontedera in via Tosco Romagnola Est, all'interno del parcheggio del supermercato Panorama. E' operativo dal lunedì alla domenica con orario 14:30-16:30 ed effettua 60 test quotidiani. La prescrizione viene effettuata dal medico di medicina generale che, anche in base al quadro clinico dell’assistito, può stabilire il tipo di test (tampone antigenico rapido o molecolare), da prenotare sul portale regionale. Il percorso è in continua evoluzione e nei prossimi giorni verranno rese disponibili altre sedi, sempre in collaborazione con Misericordie, Pubblica Assistenza e Croce Rossa, oltre alle farmacie che aderiranno a questa specifica tipologia di prestazione, facendo crescere ulteriormente l'offerta di tamponi nell'area vasta nord ovest.