Coronavirus in Toscana, 193 casi e calo ricoveri: "Continuiamo cosi!"

Arretra il Coronavirus e gli ospedali tornano all'attività ordinaria. E' quanto fa sapere il presidente della Toscana Eugenio Giani, che a mezzo social anticipa i dati di oggi, 6 giugno: "I nuovi casi registrati in Toscana sono 193 su 14.814 test di cui 9.308 tamponi molecolari e 5.506 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,30% (3,3% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 2.283.702".

In particolare Giani menziona gli ospedali di Siena e Firenze in queste ultime ore, su Facebook. "Il Covid Center di Careggi e l'ultimo reparto Covid all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze sono stati chiusi, grazie al lavoro straordinario di tutti gli operatori sanitari in prima linea!". E prima: "Diminuiscono i ricoveri per Covid in tutta la regione. L'ospedale di Siena riattiva i posti letto ordinari incrementando le attività chirurgiche e ambulatoriali, continuiamo così!".