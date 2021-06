Coronavirus in Toscana, 25 nuovi casi, Giani: "Indice medio è 11 casi ogni 100mila abitanti"

Continua il calo dei contagi in Toscana, un trend in flessione che fa ben sperarae. Lo ha sottolineato nel consueto anticipo del bollettino giornaliero il presidente Eugenio Giani: "Un numero di nuovi positivi così basso non si vedeva dal 17 agosto 2020, l'incidenza media regionale è 11 casi ogni 100mila abitanti. Forza Toscana, continuiamo così!".

Nel dettaglio i nuovi casi registrati in Toscana sono 25 su 13.539 test di cui 6.670 tamponi molecolari e 6.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,18% (0,5% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 2.764.371.