Anticipazioni dati Covid in Toscana 17 marzo 2022

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 17 marzo sono segnalati 5.529 nuovi casi su 34.238 test complessivi, dei quali 7.835 tamponi molecolari e 26.403 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16.15% (61,8% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono stati registrati 591 nuovi casi.

Continua la crescita degli indicatori su base settimanale. Giovedì 10 marzo i nuovi casi erano circa 4.100 su un numero complessivo di quasi 29.500 test. Il tasso di positività si attestava su valori più bassi: 14,02% rispetto al 16,15% odierno (anche le prime diagnosi erano al 57,6% contro il 61,8% di oggi). La campagna vacicnale ha raggiunto quota 8.756.638 dosi antiCovid somministrate, di cui 2.328.507 dosi booster.