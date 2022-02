Coronavirus in Toscana: 1.008 i nuovi casi, 101 a Pisa

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.008 su 9.393 test di cui 4.038 tamponi molecolari e 5.355 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,73% (39,7% sulle prime diagnosi). Sono dati in linea i primi di oggi, 28 febbraio, anticipati come di consueto dal governatore della Regione Eugenio Giani, che anticipa quelli del bollettino previsto fra alcune ore. I vaccini attualmente somministrati: 8.668.771 di cui 2.294.327 dosi booster. Sono 101 i casi in Provincia di Pisa.