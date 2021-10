A Volterra uno spazio (gratis) per il coworking

Con il progetto 'Opportunità e Conoscenza' il Comune di Volterra, all’interno dei locali del primo piano di Casa Torre Toscano, istituisce uno spazio di coworking aperto gratuitamente ai cittadini per favorire lo sviluppo di nuove iniziative grafiche, artistiche e tecnologiche.

”Abbiamo deciso di istituire uno spazio di coworking - dichiara Viola Luti, assessore all’Istruzione del Comune di Volterra - per aiutare concretamente le nuove generazioni e per favorire la crescita del territorio attraverso il supporto all’auto imprenditorialità e al lavoro autonomo. Un luogo dinamico pensato appositamente per i player del futuro e per le imprese di domani, per creare nuove opportunità di lavoro e servizi finalizzati allo sviluppo turistico, sociale, culturale ed economico del territorio. Un progetto - conclude Luti - basato su un approccio innovativo e smart, fondato sulla condivisione degli ambienti di lavoro e sullo sviluppo creativo di idee, che favorirà anche la trasmissione delle esperienze attraverso il confronto con le fasce di popolazione meno giovane permettendo di valorizzare le proprie radici”.

Il coworking, al quale potranno registrarsi e utilizzare gli spazi tutti coloro che vogliono sviluppare progetti imprenditoriali o iniziative relative al territorio del Comune di Volterra, comprenderà un ufficio di segreteria per la gestione dello spazio e dei servizi, laboratori grafici e informatici, un locale multifunzionale e un locale a disposizione di soggetti aderenti al progetto per lo scambio di esperienze e conoscenze tra generazioni.