Ospedale: gli orari estivi dei Cup di Cisanello e Santa Chiara

Dal 4 al 20 agosto il Cup ubicato all'Edificio 10 di Cisanello osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, 7.30 - 13, sabato chiuso. Fanno eccezione il 5 e 6 agosto, giorni in cui resterà chiuso per problemi tecnici. Per prenotare è possibile telefonare al call center telefonico (050.995995), oppure collegarsi al sito regionale del Cup.2.0: https://prenota.sanita. toscana.it/ o ancora recarsi all'Edificio 15 del Santa Chiara. Per l'accettazione delle prestazioni delle seguenti Unità operative: Chirurgia d'urgenza, Geriatria e Neurologia, rivolgersi direttamente al reparto. Per la struttura di Chirurgia maxillo-facciale all'Edifico 30 E

Per quanto riguarda il Cup ubicato all'Edificio 15 del Santa Chiara, l'orario resta invariato, come di seguito indicato: dal lunedì al venerdì 7.30 - 19:30, sabato 7.30 - 13.30.