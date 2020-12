In stato di agitazione danneggia veicoli in sosta: ricoverato in psichiatria

Intervento nella mattinata di ieri, 17 dicembre, in piazza Torricelli a Pisa da parte della Polizia di Stato. Alcuni passanti avevano infatti segnalato la presenza di un giovane in stato di agitazione che stava danneggiando alcuni veicoli in sosta. Sul posto i poliziotti, con non poca fatica, hanno bloccato il ragazzo, un 28enne tedesco, residente in centro, e lo hanno condotto in Questura. Qui, dopo un periodo di apparente calma, durante le fasi di identificazione il giovane si è di nuovo fortemente agitato, tanto che dalla sala operativa della Questura è stato richiesto l’intervento del 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza. Il medico a bordo, dopo aver somministrato un tranquillante, ha ritenuto necessario il ricovero in psichiatria per evitare che potesse farsi involontariamente del male. I poliziotti hanno scortato l’ ambulanza fino in ospedale, per poi compilare gli atti relativi alla denuncia per i danneggiamenti compiuti dall’uomo ai motocicli parcheggiati in piazza Torricelli.