Studenti-vandali a bordo: danneggiato (di nuovo) un autobus all'uscita di scuola

Ancora un autobus danneggiato nel pisano. Autolinee Sequi, che svolge servizio di Tpl per conto di Autolinee Toscane, ha infatti presentato denuncia ai Carabinieri di Santa Croce sull'Arno per danneggiamenti a un proprio bus.

Il doppio episodio risale a venerdì 20 e sabato 21 gennaio, quando, intorno alle ore 13,15, a bordo di un autobus che fa servizio lungo la tratta Pontedera direzione Staffoli un gruppo di studenti hanno danneggiato il mezzo in vari punti: l'anta della porta posteriore è stata piegata; la plafoniera che contiene luci-riscaldamento-casse acustiche è stata divelta e due braccioli dei sedili sono stati rotti.

Autolinee Toscane ricorda che, purtroppo, si tratta sempre della stessa Linea, la numero 240 Pontedera Stadio – Staffoli, già oggetto di vandalismi, danneggiamenti e comportamenti violenti da parte di giovani studenti. Lo scorso 7 novembre 2022, un mezzo della Autolinee Sequi della Linea 240 era stato distrutto dopo la salita sul bus degli studenti usciti da scuola. E un analogo danneggiamento si era verificato il 26 ottobre sempre lungo la stessa Linea e sempre nello stesso orario di uscita da scuola.

Al di là dei rilievi penali e civili che riguarderanno i singoli colpevoli del reato, Autolinee Toscane, dopo averlo già fatto attraverso apposita lettera inviata al Provveditorato, alle scuole interessate, alla Provincia e alla Prefettura, torna a chiedere alle istituzioni interessate una comune azione di sensibilizzazione civica nei confronti degli studenti e delle loro famiglie al fine di far comprendere che tali gesti colpendo un servizio pubblico, che è patrimonio di tutta la collettività, colpiscono una intera comunità.