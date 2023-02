San Giuliano, il vento distrugge il pallone del Pisa Padel Club: "Danni per 50mila euro"

Si aggiorna la conta dei danni provocati dal forte vento che ormai dalla serata di domenica 26 febbraio imperversa sull'intero territorio pisano. L'ultimo ad aggiungersi alla lunga lista è il Pisa Padel Club di Asciano, inserito all'interno del circolo ricreativo del Five to Five. Nella mattinata di lunedì 27 febbraio il proprietario Giorgio Ciampi e il gestore dei terreni di padel Alessandro Selmi hanno fatto l'amara scoperta: il pallone che chiudeva tre campi, inaugurato a ottobre 2021 alla presenza del sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, è stato ridotto in brandelli dalla furia del vento.

"Purtroppo oltre alla completa rottura della struttura protettiva dei tre terreni di gioco - spiega Ciampi - abbiamo riscontrato anche diversi danni alle strutture dei campi. Il conto per rimettere in sesto tutto il complesso si aggira sui 50mila euro: non ci scoraggiamo, anzi, ci siamo già rimboccati le maniche e abbiamo già programmato i primi interventi".

Dopo aver messo in sicurezza la zona, il circolo si è attivato per risolvere in primis le criticità dei tre campi. "A metà della prossima settimana, dopo i lavori degli operai, i terreni torneranno a disposizione degli sportivi - continua il presidente Giorgio Ciampi - ovviamente all'aperto. Per poter tornare a giocare al chiuso, all'interno del pallone, bisognerà attendere ancora diverse settimane".