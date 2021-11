Cammina ubriaca sulla via Aurelia: denunciata una 35enne

Una donna sola, nel pieno della notte, che con un'andatura barcollante cammina fra le macchine che circolano sulla via Aurelia nella zona di Madonna dell'Acqua. E' la segnalazione arrivata alla Questura di Pisa attorno alle 23.45 di martedì 2 novembre. Gli agenti arrivati sul posto hanno rintracciato la donna in stato di gravidanza e palesemente ubriaca.

La donna, in condizioni di salute comunque buone che non richiedevano l’intervento dell’ambulanza, ha fornito delle generalità false. Accompagnata presso la Questura è stata sottoposta ai rilievi della Polizia scientifica, che hanno ricondotto alle sue esatte generalità: si trattava di una 35enne originaria dell’Est Europa. Alla stessa sono stati notificati due provvedimenti pendenti a suo carico, disposti dalle Questure di La Spezia e Firenze, inerenti denunce per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Inoltre la donna è stata denunciata per il reato di falsa attestazione ad un Pubblico Ufficiale.