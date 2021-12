Tampona una vettura e scappa: denunciato per omissione di soccorso

L'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, al termine degli accertamenti di Polizia giudiziaria, ha denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino dell'est Europa di 43 anni, residente in provincia, per il reato di omissione di soccorso a seguito della denuncia presentata dalla persona offesa.

Dal racconto di quest'ultima è emerso che è rimasta vittima di un incidente in via del Marmigliaio, a seguito del quale il conducente dell’autovettura che l’aveva tamponata, successivamente identificato per l'uomo 43enne, si era allontanato velocemente senza sincerarsi delle condizioni della controparte e senza prestare dunque soccorso. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in 16 giorni.