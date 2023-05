Dal pomeriggio alla sera inoltrata di venerdì 5 maggio la Polizia di Stato, con l'impiego di una pattuglia della Questura, due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia giunte in rinforzo da Firenze, una pattuglia della Polizia Municipale, ha coordinato un servizio straordinario dii controllo del territorio che ha coperto tutto il centro, la zona della Stazione e le principali direttrici viarie che giungono in città.

Sono stati effettuati alcuni posti di controllo, controllati 31 veicoli e 48 persone. Intorno alle ore 17 un equipaggio della Polizia in Lungarno Pacinotti ha proceduto al controllo di un’autovettura in sosta, con all'interno due soggetti di giovane età. Gli agenti hanno identificato gli occupanti per due ragazzi pisani, un 24enne ed un 17enne. Durante l’identificazione gli agenti hanno avvertito un forte odore sospetto provenire dall’interno dell’abitacolo, per tanto i poliziotti procedevano al controllo dell'abitacolo rinvenendo un involucro contenente 21 grammi di hashish detenuto dal 17enne.

In merito al possesso della sostanza, il minorenne ha affermato che gli era stata venduta dal 24enne poco prima per farne uso personale. Successivamente i poliziotti hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare presso la residenza del 24enne, in zona S. Giusto. La perquisizione ha dato esito positivo in quanto sono stati rinvenuti: un ulteriore involucro dal peso di oltre un etto, 2 bilancini di precisione, 1 coltello da taglio e diverse banconote per un totale di oltre 300 euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e i due soggetti sono stati accompagnati in Questura. Al termine delle incombenze procedurali il minore è stato amministrativamente sanzionato come assuntore, mentre il 24enne denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.