Raccoglie denaro per associazioni umanitarie ma è un truffatore: denunciato 25enne

Si aggirava tra i clienti del supermercato in zona Coop di via Valgimigli esibendo una cartellina al fine di farsi elargire denaro a favore di associazioni umanitarie, con fare molesto. A finire nei guai un cittadino rumeno 25enne, residente in Germania che è stato fermato dalla Polizia. Il giovane non aveva documentazione comprovante sufficientemente il fine benefico ed altruistico della raccolta fondi, pertanto, accompagnato in Questura, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per accattonaggio molesto.