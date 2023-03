Riconoscimenti: la Dermatologia pisana premiata per una ricerca su patologia rara

Al XII congresso annuale della European Hidradenitis Suppurativa Foundation EHSF (www.ehsf.eu) svoltosi a Firenze, una riunione internazionale che raccoglie ogni anno i migliori esperti della patologia idrosadenite suppurativa (infiammazione cronica cicatrizzante dagli effetti devastanti per i pazienti che ne sono affetti), la dottoressa Alessandra Michelucci, specializzanda in Dermatologia all’Università di Pisa, ha ricevuto il prestigioso Young Investigator Award per aver presentato i risultati sulla gestione delle ferite causate da questa patologia.

In Aoup esiste infatti, nell’Unità operativa di Dermatologia diretta dal professore Marco Romanelli, un ambulatorio dedicato con un’elevata affluenza di pazienti da fuori provincia e fuori regione, segno che la Dermatologia pisana continua ad investire risorse per innovazione e ricerca su questa patologia che necessita di un intervento sempre più interdisciplinare tra i professionisti coinvolti.