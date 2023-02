Deve scontare oltre 3 anni di carcere per vari reati: arrestato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato alla prevenzione e repressione dei reati ed alla vigilanza sull’applicazione e rispetto delle misure disposte dall’autorità giudiziaria, hanno arrestato, nel territorio della Compagnia di San Miniato, un uomo in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze per reati contro il patrimonio, porto abusivo di armi e condotte delittuose connesse agli stupefacenti, commessi in varie province della regione, negli anni 2012 e 2017.

Arrestato, dovrà scontare una pena di 3 anni otto mesi e 28 giorni di reclusione.