A Castelfranco di Sotto una pioggia di diari per gli studenti

'Buona scuola!'. È questo l’augurio che il Rotary Club di Castelfranco di Sotto - Valdarno Inferiore e la società Sicur Delta di Santa Croce sull’Arno hanno voluto inviare ai bambini e ragazzi delle scuole castelfranchesi regalando loro un diario.

Sono in tutto 960 le agende consegnate martedì 14 settembre, presso la sede dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci in Piazza Mazzini, che saranno regalate agli alunni e alle alunne a partire dalla classe seconda della scuola primaria fino alla terza della secondaria, in tutte le scuole di Castelfranco di Sotto.

Al momento della consegna erano presenti il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, l’assessore alla Scuola Ilaria Duranti, il dirigente scolastico Sandro Sodini, il presidente del Rotary Club di Castelfranco di Sotto - Valdarno Inferiore Claudio Bartali, il titolare della società Sicur Delta David Del Tacca e parte del personale docente.

Un progetto messo in piedi in poco tempo grazie all’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Rotary Club di Castelfranco Valdarno inferiore e l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e dal supporto della società Sicur Delta che ha accolto la proposta e finanziato completamente l’acquisto dei diari.

Un gesto semplice ma significativo che accompagnerà gli studenti nel loro percorso di crescita per l’anno scolastico 2021-2022.

“Un contributo che pur rimanendo un gesto simbolico, soprattutto in un momento come questo, assume particolare rilevanza evidenziando il valore della collaborazione fra la scuola, famiglia e territorio nel processo educativo e di crescita delle nuove generazioni”, ha commentato il presidente del Rotary Claudio Bartali.

“Ringrazio la scuola, il Rotary e Sicur Delta per questo omaggio che è davvero un bel messaggio per tutte le bambine e i bambini di Castelfranco - ha dichiarato il sindaco Toti - queste agende rappresentano l’attenzione della comunità verso le scuole e la crescita dei ragazzi. Sono la dimostrazione che la scuola sa dialogare con le aziende e con le associazioni ed è parte di un insieme di realtà che vivono in sinergia”.

Le agende non sono solo state acquistate, ma realizzare ad hoc. I diari sono stati composti dalla scuola e contengono informazioni utili sull’organizzazione dei plessi, sulla biblioteca Leonardo Papini, sul Comune. Sfogliando le pagine, allegre e colorate, si leggono citazioni della Costituzione, curiosità, consigli utili e frasi che possono ispirare i giovani nella loro quotidianità.