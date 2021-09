Pontedera, Fratelli d'Italia: "Via Veneto invasa dai rifiuti abbandonati"

Una delle vie principali del quartiere Fuori del Ponte di Pontedera, via Vittorio Veneto, come un "centro di raccolta rifiuti, che continua a crescere giorno dopo giorno con sempre più rifiuti abbandonati". E' la denuncia che fanno Giuseppe Iunco e Matteo Bagnoli di Fratelli d'Italia: "La situazione al lato della strada è molto preoccupante, rifiuti di ogni sorta vengono abbandonati quotidianamente: pannolini, borse e abiti vecchi, valigie, buste dell’organico che emanano cattivi odori, biciclette distrutte, e la lunga lista potrebbe continuare. Le immagini parlano da sole, da quanto si apprende dai residenti, soprattutto di notte ignoti, forti della assenza di controlli, scaricano ogni genere di rifiuto e in poco tempo la discarica a cielo aperto ha assunto dimensioni imbarazzanti".

"Sollecitiamo il sindaco - concludono - a muoversi immediatamente, gli abitanti della quartiere da tempo chiedono un intervento risolutore, ma per adesso nulla è stato fatto. E come se non bastasse l’allarme per il decoro urbano e l’abbandono illegale dei rifiuti non riguarda soltanto Fuori del Ponte, ma interessa molte zone del territorio comunale".