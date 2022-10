Si perde nei boschi di Santa Luce mentre cerca funghi: salvo 60enne

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti oggi, 21 ottobre intorno alle ore 16, a Santa Luce, per la ricerca di un disperso. Attivata la procedura di ricerca persona, in collaborazione con la Prefettura di Pisa, con il dispiegamento di forze necessario fra cui l'elicottero Drago. L'uomo di cui si erano perse le tracce è un 60enne di Rosignano, che aveva perso l'orientamento mentre cercava funghi non lontano dal parco eolico. Per ritrovarlo è stata triangolata la posizione del cellulare. Una volta localizzato, il malcapitato é stato prontamente soccorso. Le sue condizioni di salute sono apparse subito buone.