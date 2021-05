Calci, politiche sociali migliori e maggiore sostegno ai cittadini con il 5x1000

"Il 5x1000 è uno strumento importante per incrementare le politiche sociali sul territorio e rispondere il più possibile alle difficoltà dei cittadini". A rinnovare l'appello è il Comune di Calci che, in vista dell'imminente dichiarazione dei redditi, ricorda ai suoi cittadini che è prevista la possibilità di donare il proprio 5x1000 a favore delle politiche sociali che sta portando avanti l'amministrazione comunale in quanto priorità di mandato.

Una prassi che, col passare degli anni, è stata sempre più accolta dai calcesani che hanno dimostrato fiducia nell'ente e la volontà di far qualcosa per aiutare le situazioni più fragili nella comunità. Infatti se, dati alla mano, nel 2012 (su denunce dei redditi 2010) i calcesani che scelsero di donare il 5x1000 al Comune permisero di destinare alle politiche sociali 2.797 euro, nel 2017 (su denuncia dei redditi 2015) la cifra giunta al Comune attraverso le donazioni del 5x1000 è stata di 3.915 euro per poi arrivare ai 5.816 euro del 2020.

Queste risorse, sempre importanti, risultano ancor più significative per le fragilità acuite in seguito all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che non è ancora terminata dopo 14 mesi. Infatti, se da un lato il Comune si è impegnato a stanziare fondi propri per incrementare le politiche in difesa delle fasce più 'fragili' della popolazione e a varare misure di aiuto straordinarie per fronteggiare le perduranti conseguenze della pandemia, dall’altro ha potuto farlo anche grazie alla fiducia più che raddoppiata dei calcesani che, nel corso degli anni, hanno deciso di destinare al Comune il proprio 5x1000.



"Il 5x1000 - commenta la giunta guidata dal sindaco Massimiliano Ghimenti - è una somma che viene in ogni caso sottratta mensilmente dal proprio stipendio o pensione. Se i cittadini non effettuano alcuna scelta, tali risorse restano nelle casse dello Stato. Per questo invitiamo i calcesani a fare una scelta e quindi a destinare il proprio 5x1000 a realtà che ritengono meritevoli e, di valutare, se destinarlo a chi opera sul nostro territorio a sostegno di qualsiasi fragilità. Se lo destineranno al Comune, permetteranno di mantenere o incrementare le risorse per le politiche sociali in favore della nostra comunità. Ricordiamo che per destinarlo al Comune basta firmare nell'apposito riquadro del modello per la denuncia dei redditi senza riportare alcun codice identificativo dell'ente".