I Club service pisani donano all’AIL un incubatore contro leucemie e linfomi 

Un ‘incubatore’ per la lotta contro leucemie e linfomi. Nell’anno sociale 2021-22 i Club di servizio pisani Inner Wheel Internation, Lions Host, Lions Certosa, Rotary Pisa, Rotary Galilei, Rotary Pacinotti, Soroptimist International e l’Associazione Mogli dei Medici Italiani, sezione Pisa (AMMI), hanno donato all’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma un 'Incubatore' da destinare al laboratorio di manipolazione cellulare 'Michele Cavaliere' per gli studi sulle cellule staminali e le loro implicazioni in emato-oncologia.

La donazione è avvenuta presso la Scuola Medica dove i rappresentanti dei club sono stati accolti da Francesca Biagi, presidente della sezione Pisa dell’AIL, dal professor Iacopo Petrini, attuale responsabile del laboratorio, e dalle dottoresse Serena Barachini e Marina Montali dell’Università di Pisa.



Nel corso dell’incontro, Irene Sofia Burzi, contrattista presso il laboratorio, ha spiegato l’utilizzo dell’incubatore in un progetto di ricerca finalizzato a valutare l’importanza dell’ipossia per la differenziazione delle cellule staminali del midollo osseo. Il Laboratorio si occupa da anni di cellule staminali e ha dimostrato la loro capacità di differenziarsi in strutture vascolari. Gisella Sardo Infirri, assegnista di ricerca presso il Laboratorio, ha infine relazione sull’utilizzo dell’incubatore per lo studio della neo-angiogenesi in condizioni ipossiche, come si verifica nel microambiente tumorale. La vascolarizzazione è difatti indispensabile per la crescita e la diffusione di malattie neoplastiche, incluso quelle ematologiche, e rappresenta un bersaglio per nuovi farmaci anti-angiogenici.