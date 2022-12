Solidarietà: alla Clinica pediatrica dell'Aoup un macchinario specialistico dalla 46° Brigata aerea

L’Associazione Vega onlus ha donato alla clinica pediatrica dell’Aoup una sonda pediatrica microconvex per implementare l’attività diagnostica pediatrica nei lattanti. Per ringraziarli della donazione, il direttore della U.O. Pediatria 1 Universitaria, professor Diego Peroni, la dottoressa Laura Gori, la caposala U.O. Pediatria dottoressa Federica Melani, e l’infermiera Elisa Trentin, responsabile degli ambulatori pediatrici insieme al direttore del dipartimento materno infantile dottor Pietro Bottone hanno ricevuto all’Ospedale Santa Chiara il Tenente Colonnello Giuseppe Sicari (presidente di Vega onlus) e una delegazione di soci, alla presenza del Colonnello Giuseppe Addesa Comandante della 46° Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare.

I velivoli della 46° Brigata Aerea di Pisa assicurano anche il trasporto urgente di pazienti che hanno necessità di raggiungere strutture ospedaliere distanti pur rimanendo a bordo dell’ambulanza. Normalmente, si tratta di pazienti in imminente pericolo di vita. Questo tipo di trasporto è assicurato dalla 46° Brigata Aerea per 365 giorni all’anno: un equipaggio e un velivolo rimangono a disposizione per questo tipo di necessità 24 ore su 24. Spesso i trasporti sono a favore di minori che necessitano di raggiungere strutture ospedaliere idonee alle loro cure. Il prossimo 28 marzo il volo dell'Aeronautica Militare iniziato nel 1923 raggiungerà il prestigioso traguardo dei 100 anni. Il 2023 è il centenario e per tale importante occasione la Forza Armata e anche la 46° Brigata Aerea festeggeranno con molteplici eventi.

Vega onlus è un'associazione senza scopo di lucro istituita il 15 dicembre 2009 a seguito dell'incidente occorso ad un velivolo C?130J in cui perirono cinque aviatori. L'Associazione opera nell'ambito della solidarietà sociale, promuovendo, organizzando e gestendo aiuti, opere ed eventi a favore delle vittime del lavoro e dei loro familiari. L'associazione si impegna inoltre a reperire aiuti umanitari che possano favorire il sostegno sociale, collaborando anche con altre istituzioni che operano nel settore. In questi anni si è presa cura delle famiglie dei caduti, in particolar modo degli orfani. Vega onlus ha anche collaborato con altre associazioni di volontariato e ha donato, tra l’altro, numerosi dispositivi medici, destinati soprattutto alla cura dei bambini ricoverati negli ospedali toscani.

L’ambito di utilizzo della nuova sonda sarà ampio, servirà infatti ad implementare la metodica ecografica nei neonati nell’ambito dei servizi ambulatori della Clinica Pediatrica. Da ottobre infatti è stato istituito un nuovo servizio di ecografia pediatrica all’interno della UO Pediatria 1 Universitaria condotto dalla dottoressa Laura Gori. La richiesta di prenotazione di detti servizi è demandata ai canali ordinari tramite CUP (050995995) o allo 050992544.