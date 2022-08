Bloccata e stuprata in centro: il dramma di una turista tedesca

"Aiutatemi: sono stata violentata". Era profondamente scossa, ma anche determinata a fornire agli inquirenti e al personale medico tutti gli elementi utili al primo soccorso e all'individuazione della bestia che poco tempo prima l'aveva bloccata con la forza, minacciandola anche con un coltello, per abusare di lei. Protagonista di questo tragico episodio di violenza sessuale è una giovane turista tedesca, che si trova a Pisa per trascorrere un periodo di relax e vacanza a casa di alcuni conoscenti di famiglia nella loro abitazione situazione in centro. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine è emerso che la turista nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 agosto era di ritorno a casa. Davanti al portone si è imbattuta in un uomo, mai visto prima come ha spiegato lei nella testimonianza, che le si è parato di fronte e l'ha obbligata a entrare con la forza.

Una volta dentro al palazzo il dramma: l'uomo, secondo la ricostruzione fornita dalla ragazza tedesca, ha sfoderato un coltello per obbligarla a rimanere ferma, E poi ha abusato di lei. La turista ha cercato di difendersi, tentando probabilmente di graffiare al volto e sul corpo lo sconosciuto. Dopo aver consumato la violenza, l'uomo è fuggito lasciando la vittima sconvolta e distrutta nell'edificio che sarebbe dovuto essere il luogo del suo svago estivo. Quando è rientrata uno dei componenti della famiglia che la ospita, la turista ha raccontato tutto e insieme si sono diretti al Pronto soccorso.

A Cisanello il personale sanitario ha attivato immediatamente il Codice rosa, che tutela le persone (adulte e minori) vittime di violenze e abusi. Attorno alla turista adesso gravita una squadra di specialisti che offriranno un sostegno completo: psicologico, fisico, medico. Insieme alle forze dell'ordine, che una volta ascoltata la ragazza tedesca si sono messe subito al lavoro per chiarire anche i passaggi al momento più oscuri della vicenda. Come, ad esempio, l'identikit del violentatore e il percorso fatto per anticipare il rientro a casa della ragazza. La quale ha presentato la denuncia di violenza sessuale contro ignoti.