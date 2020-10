Dpcm, chiusura dei circoli: "Scelta sbagliata, si cambi direzione"

La chiusura dei circoli ricreativi, presidio molto presente in provincia di Pisa ed in Toscana, con una misura quindi più restrittiva rispetto bar e ristoranti, trova critiche presso i sindaci, fra cui quelli di Calci e San Giuliano Terme, contrari agli spazi sociali vuoti fino al 24 novembre.

Il primo cittadino di Calci, Massimiliano Ghimenti, scrive che "la chiusura è una stupidaggine". "Chi mi conosce - prosegue su Facebook - sa che il caffè al circolo, due chiacchiere e la consueta partita a 'briscola e tre sette' sono un rituale momento di stacco che provo a ritagliarmi tra gli impegni della mattina e del pomeriggio. Come per me (anche di più) per molte altre persone, questo momento, all'Arci, Acli, Endas e in qualsiasi altro circolo di ogni ricreativo privato etc, rappresenta una importantissima occasione di socialità, condivisione e svago. Un dato di fatto storico specialmente in Toscana. Pur sapendo della chiusura, che ritengo insensata, anche oggi sono voluto passare dal circolo che frequento abitualmente per chiedere pubblicamente che questa disposizione/interpretazione assurda venga rivista. Infine rinnovo l'appello che ho lanciato lunedì affinché il Governo con celerità aiuti le attività economiche chiuse e quelle costrette ad osservare orari ridotti. Contestualmente invito coloro che hanno possibilità economica a sostenere queste attività e le nostre botteghe di vicinato. Si tratta di piccole attenzioni che possono però fare la differenza!".

Il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio: "La notizia ci lascia perplessi e ci preoccupa, soprattutto perché i circoli sono spesso baluardi di socialità, luoghi di incontro in cui le persone che vivono nella solitudine possono trovare conforto, una mano che è sempre tesa verso l’aiuto reciproco e l’ascolto dei problemi. Siamo perfettamente consapevoli dell’emergenza sanitaria in corso, indubbiamente complessa e senza precedenti nel nostro Paese, ma sappiamo che per molti centri e frazioni i circoli rappresentano l’unico luogo che offre servizi alla comunità. Resta inteso che le attività debbano rimanere sospese nel rispetto del dpcm, il senso della nostra proposta è evitare che debbano chiudere completamente: anche se per un semplice caffè, è importante che i circoli restino aperti per contribuire a ridurre (almeno) il distanziamento sociale tra le persone. Oggi stesso invierò una lettera al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani affinché si faccia carico della questione e diventi interlocutore diretto con il governo per prevedere per i circoli le stesse condizioni di apertura dei bar e includerli fra le attività bisognose di aiuto e di ristoro".