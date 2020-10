Droga in carcere scoperta dalla Polizia penitenziaria

Scoperti e sequestrati ieri, 10 ottobre, all'interno del carcere di Pisa dalla Polizia penitenziaria, grazie al supporto delle unità cinofile della Guardia di finanza, degli stupefacenti a base oppiacea, portati all'interno del Don Bosco da un familiare di un detenuto ammesso a sostenere il colloquio. Ne dà notizia la segreteria territoriale della UIL Polizia Penitenziaria che commenta: "Questo ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, scoperto e sequestrato in tempo, grazie all’alto livello di professionalità e attenzione della Polizia penitenziaria pisana, evidenzia come sia reale e costante il serio pericolo che si tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere. Ogni giorno la Polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti. Questo fa comprendere come l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Penitenziaria sia fondamentale. A tutto il personale delle Fiamme Gialle e della Polizia di Stato vanno le nostre attestazioni di stima e apprezzamento per la costante collaborazione stretta tra i diversi comandi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.