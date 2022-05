Scopre la droga nei vestiti e chiama la Polizia: genitore incastra il figlio

Un ritrovamento che nessun genitore vorrebbe mai fare. E' accaduto in un'abitazione di Porta a Lucca, dove un residente si è rivolto alla Polizia dopo che aveva trovato nel giubbotto del figlio, 19enne, una sostanza sospetta. Arrivati sul posto, gli agenti hanno sequestrato l'involucro trovato dal genitore e interrogato il giovane, il quale ha confessato che si trattava di hashish, per una quantità di 34 grammi. I poliziotti hanno anche controllato la stanza del ragazzo, e hanno scoperto un bilancino di precisione, anche questo sequestrato. Il 19enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.