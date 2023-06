Si è svolta nella giornata di mercoledì 31 maggio l'ultima riunione per questo anno scolastico relativa al tavolo programmatico dell'edilizia scolastica della città di Pisa. La riunione ha visto la partecipazione della Dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale dottoressa Lorenza Lorenzini, dei Dirigenti Scolastici cittadini, dei Consigli di Istituto, dell'Università di Pisa, di rappresentanti dell'Osservatorio Permanente Scuole di Pisa, di CittadinanzaAttiva. La Provincia di Pisa era rappresentata dal presidente Massimiliano Angori, che ha aperto la riunione, dalla Consigliera Provinciale alla Programmazione Scolastica Maria Antonietta Scognamiglio e dalla struttura tecnica provinciale che lavora in ambito di edilizia scolastica.

"E' un dato di fatto - ha affermato Angori nel suo intervento iniziale - che in quasi tutti gli istituti scolastici dell’intero territorio provinciale ci siano lavori, in particolare a Pisa: grazie ai fondi Pnrr sono in corso una serie di interventi per le palestre. La nostra struttura tecnica provinciale sta lavorando alla progettazione di interventi con fondi Pnrr per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro, un enorme sforzo per enti come i nostri di secondo livello, visti i numeri delle risorse umane a disposizione".

La consigliera all'edilizia scolastica Cristina Bibolotti ha spiegato: "Con gli istituti dove ci sono situazioni più complesse abbiamo fatto incontri e sopralluoghi specifici, soprattutto per trovare almeno alcune soluzioni che siano realizzabili nell'immediato, a partire dal nuovo anno scolastico. Dove possibile stiamo perseguendo l’obiettivo di recuperare più aule all’interno delle sedi scolastiche: come fatto all’interno del Buonarroti dove abbiamo spostato gli uffici dell'ente Provincia per creare nuove aule. Ci impegniamo anche ad accompagnare le associazioni che utilizzano degli spazi nelle nostre scuole, così come al Carducci e al Santoni: abbiamo individuato altri locali da rendere disponibili per le associazioni, al fine di liberare spazio per le scuole, tenendo conto che la presenza delle stesse associazioni è importante per l’offerta formativa della scuole". Il tutto per "far fronte alle esigenze di tutti gli studenti e le studentesse nel miglior modo possibile, rispettandone in primis il diritto allo studio e il diritto all'inclusione, anche per i soggetti più fragili", ha concluso la consigliera alla programmazione scolastica Scognamiglio.

I principali lavori previsti

Liceo Dini e Galilei-Pacinotti (via Benedetto Croce)

Il 7 giugno è prevista la consegna dei lavori relativi al II° lotto lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria delle palestre Sancasciani. Fondi Pnrr. Appalto aggiudicato a gennaio 2023 con quadro economico di 800mila euro. Durata dei lavori 252 giorni. Direzione lavori interna, tranne che per il coordinamento della sicurezza.

E’ in corso la ricerca di una palestra da mettere a disposizione dell’Istituto Matteotti per il prossimo anno scolastico fin dal prossimo settembre. In tal modo si creerebbero le condizioni per la riduzione della durata del cantiere e i disagi per le scuole.

Palestre di via Bovio a Pisa: riqualificazione e messa in sicurezza, fondi Pnrr pari a un milione e 667mila euro. Incarico professionale conferito il 3 aprile 2023. Nel frattempo eseguite indagini geognostiche e le verifiche preventive dell’interesse archeologico. In data 26/05/2023 è stato consegnato il progetto esecutivo. E’ in fase di attivazione la procedura di acquisizione dei pareri, in particolare della Sovrintendenza. I lavori prevedono il miglioramento sismico, opere di manutenzione straordinaria della copertura, di alcuni prospetti e di ambienti interni (edili ed impiantistiche), l’installazione in copertura di pannelli fotovoltaici. I lavori saranno realizzati in due fasi, lavorando su due palestre per volta, riservando le altre due per l’attività didattica. Durata dei lavori: circa un anno. Il termine di aggiudicazione dell’appalto è il 15/09/2023. Il termine di consegna dei lavori alla ditta appaltatrice è il 30/11/2023.

Liceo Carducci

Per 52 classi, gli spazi a disposizione nel 2022/2023 erano: sede centrale più 7 aule nella Palazzina Aeronautici presso Iti da Vinci più 4 aule e relativi servizi igienici presso il piano terra dell’Istituto Fascetti, più un'aula, in orario ante meridiano, presso le ex Perodi grazie all’accordo fra i dirigenti scolastici del Liceo Carducci e del Cpia. Dalla fine del mese di settembre 2022 il Liceo Carducci utilizza anche il nuovo laboratorio di chimica a seguito della realizzazione dei lavori di adeguamento.

Per l'anno scolastico 2023/2024 le classi restano 52. In considerazione che il fabbricato principale dell’Iti Da Vinci sarà interessato da importanti lavori di ristrutturazione, si prevede la restituzione all’Iis Da Vinci - Fascetti delle 4 aule provvisoriamente assegnate al Liceo Carducci presso l’edificio dell’Istituto Fascetti; per tale motivo la Provincia sta verificando la disponibilità di spazi alternativi anche presso strutture di soggetti terzi da assegnare al Liceo Carducci.

Sono in corso alcuni interventi. Adeguamento dell’aerazione ed illuminazione naturale dell’aula magna e della biblioteca: è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica; è stato recentemente consegnato il progetto esecutivo da parte del tecnico esterno appositamente incaricato, completata la prima fase di verifica progetto e richieste integrazioni. L’obiettivo è di rendere disponibili gli ambienti adeguati durante l’anno scolastico 2023/2024 (la durata dell’appalto di circa 8 mesi). La consegna del progetto della biblioteca è prevista entro il 10/6, contestualmente è stato chiesto alla scuola di trasmettere il progetto fondi Pnrr per poterne prevedere i necessari impianti.

Ampliamento e ridistribuzione degli spazi dell’atrio del piano terra: il progetto si propone di ricavare due/tre aule attraverso l’avanzamento del prospetto dell’edificio. La predisposizione degli elaborati necessari per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica (propedeutica alla redazione del progetto esecutivo) è posticipata al completamento della fase progettuale degli interventi precedenti. Per la realizzazione di entrambi la Provincia ha previsto un investimento di complessivi 683mila euro.

Itis Da Vinci

Iis Da Vinci - Fascetti, progetti esecutivi consegnati dai professionisti esterni, è in corso la manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori per l’adeguamento della cabina elettrica per un investimento di circa 500mila euro, mentre l'intervento di sostituzione dei generatori di calore della centrale termica è da finanziare (importo investimento circa 450mila euro).

Iti Da Vinci di Pisa - Fabbricato principale 2° lotto: lavori per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antincendio. Quadro economico circa 7 milioni e 587mila euro, tutti Pnrr tranne 150mila euro dalla Provincia. Progetto definitivo approvato il 13 aprile 2023; progetto esecutivo in corso di definizione (entro giugno). Il termine di aggiudicazione dell’appalto è il 15/09/2023. Il termine di consegna dei lavori alla ditta appaltatrice è il 30/11/2023. Durata presunta dei lavori circa 2 anni. E’ prevista la realizzazione dei lavori in fasi.

Iti Da Vinci Pisa - Edificio Hangar: lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica. Quadro economico di circa un milione e 92mila euro di cui circa 763mila euro fondi Pnrr e 329mila euro fondi della Provincia. Effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico da parte della Soprintendenza e acquiso il parere favorevole all’esecuzione dei lavori, il 17 marzo 2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il 25/05/2023 è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona. I lavori prevedono l’adeguamento sismico, impiantistico ed antincendio del fabbricato. Il termine di aggiudicazione dell’appalto è il 15/09/2023. Il termine di consegna dei lavori alla ditta appaltatrice è il 30/11/2023.

Riqualificazione e ampliamento di aree sportive all’aperto per Da Vinci-Fascetti di Pisa: quadro economico di 488mila euro fondi Pnrr. Progettazione interna in fase di avvio.

Istituto Professionale Fascetti

Ripristino di elementi strutturali presso il seminterrato: importo quadro economico 275mila euro, importo lavori 200mila euro. Manifestazione di interesse per individuazione ditte da invitare a presentare offerta pubblicato dal 1/3/23 al 16/03/23, approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre del 29/03/2023. E' in fase conclusiva la procedura di ammissione ditte; aggiudicazione entro giugno. Durata lavori 105 giorni, consegna dei lavori entro luglio.

Liceo Buonarroti - Concetto Marchesi

Sono 53 classi. Al 15/09/2022 gli spazi a disposizione sono: sede centrale ed intero Satellite (in totale 5 aule aggiuntive) più 5 aule presso l’Iis Santoni. Per il 2023/2024 prevista una classe in più. Risulta necessaria una maggiore rotazione delle aule, ma la situazione rispetto agli anni precedenti è migliorata grazie al maggior numero di aule a disposizione e alle caratteristiche geometriche (grandi e regolari) di quelle più recenti, in grado di accogliere anche le classi più numerose.

Aggiornamento a maggio 2023: febbraio, ingresso Auditorium lato bar: installazione nuova porta di emergenza e vetri di sicurezza; marzo, anfiteatro esterno: installazione dell’inferriata per adeguare l’altezza del parapetto alle norme di sicurezza;

Ristrutturazione ex biblioteca provinciale

Lavori propedeutici all’apertura del cantiere: trasferimento delle scatole contenenti i libri della biblioteca scolastica, ultimato il 1/3/23; trasferimento scaffalature metalliche, acquisita offerta il 28/4, si provvederà all’affidamento in seguito alla disponibilità delle necessarie risorse economiche. Appalto lavori: aggiudicazione effettuata a maggio 2023, in corso la verifica requisiti e l'idoneità tecnico professionale e congruità della manodopera. Aggiudicazione appalto entro 20/6, consegna dei lavori entro luglio.

Aerazione forzata aule e laboratori Concetto Marchesi

I lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 21/11/2022 con termine contrattuale di ultimazione attualmente previsto per il 4/7/2023 (prorogato anche per le difficoltà di gestione delle fasi lavorative all’interno delle aule, per non interferire con l’attività didattica) e collaudo entro i successivi tre mesi. L'appalto prevede la realizzazione di due impianti autonomi di ventilazione forzata degli ambienti scolastici, di cui uno a servizio di 6 aule/laboratori al piano primo del Liceo ed un altro a servizio di 20 aule al piano terzo dell'Istituto Santoni, delle quali 5 utilizzate dal Liceo. E' in corso la posa delle canalizzazioni interne agli ambienti didattici, concordate in orario pomeridiano con gli Istituti scolastici per minimizzare i disagi.

Iis Santoni

Aggiornamento a maggio 2023: a fine febbraio installazione di linea vista sulle travi (necessaria per la sicurezza degli addetti alla installazione e manutenzione dei tendaggi); installazione delle tende: concordata dopo fine anno scolastico.

Liceo Russoli

Per l'anno scolastico 2023/2024 previste 23 classi (-1). Sono in corso le verifiche strutturali per accertare la possibilità di abbattimento della parete Edificio B per avere un’aula più grande, sull’Edificio A lo studio era già fatto (2 aule piccole diventano un'aula grande). A conclusione verrà predisposta la pratica per il necessario nulla osta da parte della Sovrintendenza.

Aggiornamento a maggio 2023: aula Edificio A,intervento realizzato durante le vacanze pasquali; abbattimento della parete Edificio B, eseguiti ulteriori accertamenti permangono dubbi circa la fattibilità dell’intervento e sussiste la necessità di eseguire saggi sulle strutture. Si prevede di eseguirli durante i lavori di consolidamento della volta. Restauro volta edificio B: presentazione pratica presso la Sovrintendenza il 13/05/2023, da conferire incarico per il restauro della superficie decorata in seguito a nulla osta Sovrintendenza, previsione approvazione progetto e conferimento appalto lavori entro giugno, esecuzione lavori dopo prove scritte esami di maturità con completamento di quelli incompatibili con l’attività didattica entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

Nuova palestra Istituto Matteotti

Lavori in corso finanziati per 3 milioni e 470mila euro con Mutui BEI, 530mila euro ex mutui BEI confluiti nel Pnrr e 570mila euro di fondi provinciali per un totale di 4 milioni 570mila euro. La struttura tecnica è al lavoro per limitare le criticità apportate dalla situazione del caro materiali.