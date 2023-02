Pontedera, il punto sull'edilizia scolastica: fondi in arrivo per la costruzione di una nuova palestra

Si è svolto ieri, lunedì 13 febbraio, il primo tavolo programmatico dell'edilizia scolastica di Pontedera a cura della Provincia di Pisa. Presenti al tavolo istituzionale il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la consigliera con delega all'Edilizia scolastica Cristina Bibolotti, la dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale dottoressa Lorenza Lorenzini. Presente anche l'amministrazione comunale di Pontedera con l'assessore alla Pubblica istruzione Francesco Mori e l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Belli. Hanno preso parte all'iniziativa ovviamente i dirigenti scolastici del Villaggio Scolastico di Pontedera.

"È stata la prima occasione per fare il punto sullo stato dell'arte a Pontedera in tema di edilizia scolastica, sulla scorta di quanto è stato fatto a Pisa già da un anno e mezzo - ha affermato il presidente Angori - gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Pisa che hanno sede a Pontedera sono cinque, ed ospitano complessivamente circa 6.000 studenti. L'incontro è stata l'occasione per approfondire il confronto con i dirigenti scolastici in tema di spazi, a fronte delle iscrizioni per l'anno scolastico 2023/24, partendo dal presupposto che a Pontedera la Provincia di Pisa ha comunque sostenuto dei cospicui investimenti, quale l'affitto di Palazzo Blu e la realizzazione dei moduli prefabbricati presso l'Iti Marconi di Pontedera" aggiunge Angori.

Ha tracciato un quadro della situazione attuale la consigliera Bibolotti: a Pontedera, per l'anno scolastico in corso, sono utilizzati gli edifici indicati di seguito:

- Liceo Montale: edificio proprio nel villaggio scolastico, edificio sede decentrata di via Puccini e sede decentrata (provvisoria) dell'edificio di Palazzo Blu in via Mattei.

Due gli appalti importanti in corso:

- Nuovo edifico per Liceo Montale nel villaggio scolastico: investimento di 7,5 milioni di euro che consente di ottenere 20 aule oltre spazi multiuso, servizi, uffici etc.. per circa 4.000 metri quadrati suddivisi su tre livelli. L'intervento è stato finanziato con mutui BEI nell'ambito del piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica. Il termine contrattuale per la conclusione dei lavori è fissato al 18/10/2023. Ad oggi è stato realizzato circa il 30% delle opere. Il forte rincaro dei materiali da costruzione rischia di avere un peso oggettivo sul cronoprogramma delle lavorazioni, motivo per cui la Provincia di Pisa sta monitorando attentamente la situazione. - Palestra XXV Aprile: l'appalto prevede la manutenzione straordinaria delle componenti edilizie e impiantistiche volti al rinnovamento del locale palestra ed al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei relativi locali spogliatoi e servizi igienici, oltre al ripristino della funzionalità degli infissi. Il tutto per un investimento complessivo di 277.800 euro finanziati con fondi della Provincia. I lavori sono in corso dai primi del mese di gennaio scorso; l'ultimazione è prevista entro la metà del mese di aprile prossimo.

E poi un annuncio a cura della consigliera Bibolotti: "Lo scorso 26 gennaio il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che è stata ammessa a finanziamento la nuova palestra da realizzare nel villaggio scolastico di Pontedera che la Provincia di Pisa ha candidato nel mese di febbraio 2022, tra gli altri interventi, partecipando all'avviso pubblico relativo al piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, da finanziare con le risorse del PNRR. Il finanziamento assegnato è di 4.760.000 euro. La proposta ammessa a finanziamento prevede la realizzazione di una struttura che comprende due campi da gioco distinti e relativi servizi, spogliatoi e locali accessori, oltre due tribune per gli spettatori. Il termine per l'aggiudicazione dell'appalto è fissato al momento per il 15/09/2023, molto stringente se si considera che dovrà essere sviluppato il progetto, acquisiti i relativi pareri e autorizzazioni e svolta la gara d'appalto. La struttura tecnica provinciale è al lavoro per farsi trovare pronta per questo importante appuntamento" aggiunge Bibolotti.

"Durante la riunione - prosegue Angori - abbiamo ascoltato le esigenze di tutti gli istituti presenti, con l'accordo di lavorare al reperimento degli spazi scolastici mancanti nel più breve tempo possibile. Abbiamo inoltre raccolto anche alcune segnalazioni relativamente ad alcune manutenzioni da effettuare, da parte degli studenti e delle studentesse di alcuni istituti, a cui daremo seguito a stretto giro tramite gli interventi dei nostri uffici provinciali. È bene, inoltre, ricordare chs è in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di 'Sostituzione dei sistemi oscuranti presso gli Istituti Fermi - Edificio Nord e XXV Aprile - Edificio Azzurro' per un investimento complessivo di ? 200.000 di fondi della Provincia. Si prevede una durata di lavori di quattro mesi con inizio da programmare d'intesa con i dirigenti scolastici interessati" conclude Angori.