Elezioni Asbuc, la Lista 1 'Salviamo il Monte, torniamo al Lago' è il nuovo Comitato

Si è concluso alle 4 del mattino di lunedì 11 gennaio lo spoglio delle schede per le elezioni del Comitato Gestore di Asbuc Vecchiano, Nodica, Avane e Filettole. Con 734 votanti totali, a fronte degli 88 delle ultime elezioni del 2015, il nuovo Comitato è così composto: Paolo Burba (418 voti); Lorenza Lorenzini (345 voti); Daniele Carmignani (320 voti); Aldo Mattioli (264 voti); Leonardo Debbia (259 voti). Viene dunque eletta la Lista 1 al completo, denominata 'Salviamo Il Monte, Torniamo al Lago'.

"Una partecipazione massiccia, nonostante il freddo pungente e l’emergenza sanitaria, a queste elezioni importanti per il nostro territorio che ha portato le persone ad aspettare il proprio turno di voto all’aperto anche per diverso tempo. E' il segnale chiaro che i cittadini hanno avuto voglia di partecipare ed esprimersi, nonostante la pandemia, sul futuro del Comitato, organismo di importanza rilevante per il nostro territorio", commenta il sindaco di vecchiano Massimiliano Angori.

"Il tutto si è svolto per il meglio nelle operazioni di voto, anche attraverso una fila ordinata e composta di persone, in base alle normative anticontagio da Covid19. Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno votato e a tutti gli operatori e al Presidente del seggio elettorale, che hanno lavorato instancabilmente dalle 6 del mattino di domenica, fino alle 4 del mattino del lunedì. Un bell’esempio di partecipazione attiva, in questo clima istituzionale fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria. Grazie quindi all’Ufficio Elettorale di Vecchiano, e anche ai Carabinieri di Migliarino e agli Agenti della Polizia Municipale in servizio, che, visto la forte affluenza, hanno supportato le operazioni di voto. Complimenti, infine, ai neo eletti, ai quali auguriamo buon lavoro, auspicando di iniziare presto un proficuo dialogo istituzionale", ha concluso il primo cittadino.