Come dichiarato da Nicola Lanzetta (Direttore Italia Enel) “Energie per la Scuola si inserisce nel percorso di avvicinamento delle nuove generazioni al mondo del lavoro, necessario affinché l’Italia possa raggiungere con successo l’obiettivo di rivoluzionare il sistema energetico.” Enel con questo iniziativa si attiva concretamente per fornire ai ragazzi qualifiche e competenze necessarie per le nuove professionalità richieste dal settore energetico L’iniziativa coinvolge scuole, enti di formazioni e imprese fornitrici con l’obiettivo di far preparare i futuri tecnici alle sfide che la transizione energetica presenterà al nostro Paese è stata presentata martedì 26 settembre all’interno dell’aula polifunzionale dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance.



Un pool di aziende tra cui Servizi Tecnici soc. coop., Geomanutenzioni srl, ICET S.p.A. e Progeco Next si sono proposte di affiancare i ragazzi della V nel percorso proposto da Enel, con la volontà non troppo celata di assumere gli studenti che abbiano conseguito le qualifiche del percorso. Dopo l’introduzione della dott.ssa Federica Casprini, dirigente scolastico e del Prof. Antonio Qaurta, Vicepreside, ha preso la parola l’Ing. Ottavio Nunziante Cesaro (Procurement EGP&TGX Italia, Enel) che ha sottolineato l’importanza del progetto per Enel. A seguire sono intervenutio: Dott. Andrea Gori (Responsabile Agenzia per il Lavoro Orienta), il Dott. Maurizio Periccioli (Servizi Tecnici Società Cooperativa), la sig.ra Rachele Muzzupappa (Servizi Tecnici Società Cooperativa), la Dott.ssa Veronica ORLINI (Responsabile Personale Geomanutenzioni), il Sig. Patrizio Gonnelli (Responsabile Commerciale Geomanutenzioni), il Dott. Irani Paolo (A.D. ICET S.p.A.), la Dott.ssa Veronica Costanzo (HR Coordinator Progeco Next), il Dott. Andrea Persico (Operation & Maintenace PM Progeco Next) e il Dott. Giovanni Raeli (Sales Account Progeco Next). Entusiasti i commenti dei ragazzi.