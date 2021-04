Droga, scoperti 150 grammi di eroina grazie alla segnalazione di un cittadino

La sostanza stupefacente era stata occultata in due calzini lasciati in un condominio

Un cittadino ieri, venerdì 9 aprile, si è insospettito alla vista di un paio di calzini abbandonati senza un apparente motivo all'interno del condominio nel quale risiede. Così ha segnalato il fatto al Commissariato di Pontedera, che è intervenuta con gli agenti della Squadra Anticrimine. I poliziotti all'interno dei calzini hanno rinvenuto oltre 150 grammi di eroina in ovuli, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Sono scattate immediatamente le indagini per risalire allo spacciatore, sfruttando anche le telecamere presenti nella zona dove sorge il palazzo.