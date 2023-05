Esce dal carcere per fine pena e viene portato al Cpr di Potenza per l'espulsione

Ieri pomeriggio, 17 maggio, una pattuglia della Polizia di Stato ha atteso la scarcerazione di un cittadino algerino 45enne, che aveva terminato di scontare una pena per reati contro il patrimonio. Essendo irregolare sul territorio nazionale e visti i suoi diversi trascorsi giudiziari, invece di riacquistare la libertà è stato accompagnato in Questura e messo a disposizione della Sezione Espulsioni dell'Ufficio Immigrazione. Qui ha trascorso la notte in attesa del perfezionamento delle procedure e della assegnazione di un posto, concesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Cpr di Potenza, dove stamani una pattuglia lo sta accompagnando e da dove sarà rimpatriato verso il paese di origine.