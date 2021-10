Persona scomparsa a Pisa, 100 operatori coinvolti nell'esercitazione

Il test per valutare il coordinamento tra i diversi enti coinvolti si è svolto alla presenza del prefetto Silvana Riccio, commissario straordinario del Governo per le persone scomparse

Esercitazione giovedì mattina a Pisa per testare l’efficacia del nuovo Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, in vista dell’imminente approvazione del documento revisionato recentemente dalla Prefettura di Pisa. L'evento si è tenuto alla presenza del prefetto Silvana Riccio, commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Coordinata dal prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, l’esercitazione si è posta l’obiettivo di verificare la tempestività delle comunicazioni e delle risposte operative da parte degli Enti coinvolti.

Le attività di ricerca, soccorso e salvataggio di una persona adulta, iniziate nell’area urbana del Comune di Pisa, si sono poi concentrate in un ambiente di tipo 'misto', all’interno del Parco di San Rossore, coinvolgendo operatori con diverse competenze tecniche e l’ausilio di 3 elicotteri (Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Capitaneria di porto), 2 droni (Vigili del Fuoco), una unità cinofila molecolare del Centro cinofili Carabinieri di Firenze, 5 unità cinofile (Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Volontariato), 2 unità navali della Capitaneria di porto.

All’esercitazione hanno preso parte un totale di 100 operatori appartenenti alle componenti specialistiche della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Provincia di Pisa e del 118, nonché personale del Comune di Pisa, della Direzione Marittima di Livorno, dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, del Volontariato provinciale.

L’evento ha, inoltre, rappresentato l’occasione per l’impiego delle risorse richiamate dal nuovo protocollo d’intesa sottoscritto tra il prefetto Riccio e il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza – Gen. C.A. Umberto Sirico, finalizzato a consolidare a livello nazionale la collaborazione istituzionale con le Prefetture nelle attività di ricerca delle persone scomparse. In particolare, sono state testate le procedure di coordinamento per l’impiego del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.) e degli aeromobili del Corpo, dotati di moderne tecnologie utili per le attività di ricerca, quali il monitoraggio e la geo-localizzazione dei cellulari del tipo 'IMSI - IMEI Catcher'.

Al termine delle attività il prefetto Riccio e il prefetto Castaldo hanno ringraziato gli operatori per la professionalità e l’impegno dimostrato, sottolineando come l’esercitazione svolta abbia rappresentato una preziosa opportunità per consolidare le sinergie tra le diverse componenti impegnate, mettendo a fattor comune competenze tecniche e strumentazioni di ciascun attore e fornendo ulteriori elementi utili per l’approvazione definitiva del Piano di ricerca.