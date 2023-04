Fanno esplodere il bancomat nella notte e fuggono

Colpo intorno alle due della notte scorsa, tra venerdì 7 e sabato 8 aprile, alla Cassa di Risparmio di Pisa in via Mazzini a Migliarino, nel comune di Vecchiano. Malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale per poi darsi alla fuga a bordo di una potente auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della Questura che, insieme ai Vigili del fuoco, hanno effettuato un primo sopralluogo all'interno della banca, i cui locali sono rimasti danneggiati e completamente a soqquadro.

Sul posto è stato rinvenuto un cavo di innesco che è stato sequestrato.



Per il proseguimento delle indagini è intervenuto personale della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile. Il direttore della banca ha riferito che l'ammanco era ancora da quantificare.