Prelevato a un quarto d'ora dalla fine dei domiciliari: verrà espulso

Un uomo di origini tunisine di 38 anni nella mattinata di mercoledì 9 marzo è stato accompagnato da Pisa al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Torino, da dove proseguirà l'iter di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo è stato prelevato da una pattuglia della Questura di Pisa alle 23.45 di ieri, esattamente un quarto d'ora prima che scadesse la misura degli arresti domiciliari e, di conseguenza, potesse tornare liberamente in circolazione.

Il tunisino è irregolare sul territorio nazionale e 'vanta' numerosi precedenti, sia amministrativi che penali: per questo motivo è stato bloccato pochi minuti prima della cessazione della misura cautelare e accompagnato in Questura. Qui gli agenti gli hanno notificato il provvedimento di espulsione firmato dal prefetto. Proprio a causa dei numerosi precedenti, per il 38enne è stato disposto il trattenimento in CPR in attesa del primo volo charter che lo riporterà a Tunisi.