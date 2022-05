Torna dal Marocco dopo essere evaso dai domiciliari: arrestato e portato in carcere

Arrivato nella tarda serata di ieri, 26 maggio, con un volo proveniente dal Marocco, un cittadino marocchino di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dalla Procura di Firenze. L'uomo si era reso irreperibile dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a cui era stato ammesso per l'esecuzione di un cumulo di pene. E' stato rintracciato e controllato dalla Polizia al momento del suo rientro in Italia. Nella mattinata di oggi è stato portato in carcere, al termine degli adempimenti di rito.

Nel corso dei medesimi servizi di controllo, la Guardia di frontiera ha poi individuato un altro cittadino marocchino, 32 anni, nei confronti del quale è risultata pendente la richiesta di notifica di un provvedimento del Questore della provincia di Lucca di revoca del permesso di soggiorno, conseguente a condanna penale ostativa al mantenimento del titolo autorizzatorio. L'uomo quindi è risultato essere irregolare nel territorio italiano ed è stato respinto e rimpatriato nel Paese di origine.

Sul fronte sicurezza, la Questura segnala infine che alle ore 22.55 di ieri, in via Di Nudo, una pattuglia della Squadra Volante ha rinvenuto un'autovettura Fiat 500 (vecchio tipo) rubata a Pisa nella stessa mattinata. Il veicolo è restituito alla proprietaria, fatta giungere nel frattempo sul posto.