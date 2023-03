'Una, Nessuna, Centomila': cartellone di eventi per il mese delle donne a Montopoli Valdarno

Una rassegna dedicata alle donne che lottano. È questo il tema scelto per il cartellone 'Una, Nessuna, Centomila' organizzato dal Comune di Montopoli in Val d'Arno in occasione del mese delle donne e dell'8 marzo giornata internazionale dei diritti della donna. Iniziative dedicate alle donne iraniane e, più in generale, a tutte le donne che 'combattono'.



"Una serie di eventi e progetti - spiegano il sindaco Giovanni Capecchi, il vicesindaco Linda Vanni e l'assessore Cristina Scali - che ha l'obiettivo di trattare tematiche di genere da diversi punti di vista. Ci saranno spettacoli, letture, allestimenti e presentazioni di libri. Ma anche un progetto realizzato insieme alla casa editrice Carmignani, un laboratorio di scrittura che bene si incastra con l'iniziativa 'ti racconto una donna' arrivata alla seconda edizione e che prevede la raccolta di storie di donne montopolesi del presente e del passato".



Per tutto il mese di marzo ci sarà un angolo dedicato alla giornata internazionale delle donne nella biblioteca di Montopoli. Il 10 marzo il teatro Terreni di Capanne ospiterà lo spettacolo teatrale 'La borsa delle donne' a cura della Compagnia No Grazie. Domenica 12 marzo il Circolo Arci di Marti promuove letture sulla vita di Frida Kahlo e Tina Modotti, mentre sabato 18 marzo in biblioteca sarà presentato il libro 'Nata due volte' di Elisa Petri.



Tra le iniziative in partenza a marzo c'è il corso-laboratorio di scrittura di genere femminile condotto da Micol Carmignani della omonima casa editrice. Un lavoro che partirà dalla toponomastica di Montopoli per chiedere ai partecipanti di indagare e raccontare le storie di donne nascoste tra i nomi delle vie e delle piazze. Un esercizio di scrittura propedeutico alla seconda edizione del progetto 'Ti racconto una donna'. Dopo la buona riuscita dello scorso anno il Comune ha deciso di ripetere l'avviso volto a mettere in luce figure femminili poco conosciute.



Durante le iniziative del mese di marzo saranno distribuiti gratuitamente gli assorbenti offerti dalle farmacie: Comunale, Martini e Salvadori. Gli assorbenti saranno donati anche all'Istituto Comprensivo Galilei nell'ottica di abbattere i tabù legati al ciclo e ribadire che il loro acquisto non è una scelta, ma una necessità.