Costruiscono una struttura in legno senza autorizzazione: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Val di Cecina, con l’ausilio di personale della Polizia Provinciale di Pisa e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo, hanno deferito in stato di libertà due persone, per violazioni al Testo Unico in materia edilizia.

Il personale operante, intervenuto congiuntamente nel piccolo centro dell’Alta Val di Cecina, ha contestato ai due di aver realizzato una struttura in legno destinata ad uso abitativo e ricovero di attrezzi agricoli, senza essere in possesso di autorizzazione ed in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.