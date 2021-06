Successo di pubblico per lo spettacolo di Fare Teatro al Verdi

Oltre 300 persone hanno assistito a 'La Grande Ricerca', spettacolo tratto da 'La Storia Infinita' di Michael Ende e riadattato per il palcoscenico da Franco Farina e Federico Guerri, autori e docenti dei corsi di Fare Teatro. Sul palco lo spettacolo si è svolto seguendo ogni limitazione in materia Covid19, rispettando distanziamento e uso delle mascherine in certi frangenti particolari. Un plauso va ai giovani attori, che pur avendo avuto pochissimo tempo per provare in Teatro e dovendosi destreggiare tra mascherine, microfoni e distanziamento, sono riusciti ad appassionare e coinvolgere il pubblico per tutta la durata della recita.

Fare Teatro sta vedendo ripagata la passione dei propri docenti con un significativo aumento delle iscrizioni di anno in anno: ormai gli allievi arrivano anche da fuori provincia e, oltre ai ragazzi delle superiori, si registra un grande interesse da parte di universitari e adulti. La rassegna estiva di Fare Teatro continua, il 24 e 25 giugno con lo spettacolo di adulti e universitari, mentre a luglio sarà il turno dei ragazzi del secondo e del terzo livello. Per tutte le informazioni su date, orari e modalità di acquisto si può visitare il sito del Teatro Verdi www.teatrodipisa.pi.it