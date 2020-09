Concorsi di bellezza: Federica Zardo vince 'Un volto per fotomodella'

Federica Zardo, 16 anni, bionda e slanciata, trionfa nell’edizione 2020 del concorso di bellezza 'Un Volto per Fotomodella', sbaragliando la concorrenza e togliendo lo scettro a Rebecca Riccetti, campionessa in carica del concorso. Vittoria netta, sì perché Federica oltre ad aggiudicarsi la coroncina più importante si aggiudica anche il successo di tappa con oltre 300 consensi. Ha preceduto nei voti della giuria Greta Mesiti e Gabriella Pacini (Fascia Influencer), Chiara Toffafomdo, Perla Savatteri e Luna Ribeiro. Hanno staccato invece il lasciapassare per la finalissima nazionale di Fiuggi che si svolgerà in tre giorni 10, 11 e 12 settembre: Federica Zardo, Giorgia de Milito, Ginevra Eschiti, Chiara Baudone, Greta Mesiti, Gabriella Pacini e Luna Ribeiro.

"E’ stato un successo indescrivibile per me - ha detto a caldo Federica - voglio ringraziare Sara Jo Mariotti che mi ha spinto a partecipare a questo concorso, però voglio dedicare questa vittoria a mia nonna perché cade proprio nell’anniversario della sua scomparsa. Sogni nel cassetto? Ne ho tanti, tra i quali quello di diventare giornalista, ma visto come sta andando la mia esperienza come modella mi piacerebbe sfondare in questo mondo, senza però perdere di vista gli obiettivi importanti e rimanendo con i piedi per terra".

Le ragazze sono state giudicate da personaggi importanti tra i quali Alice Fedi, marchigiana, 'Un Volto per Fotomodella Italia 2019', Marcia Sedoc, Serena Martinelli, Sandra De Jesus presidente UBI Pro Amazzonia, Eleonora Melosi, Ceclia Vecchiani, direttrice della Bnl di Livorno, i giornalisti Gaetano Alaimo, Andrea Valtriani e Gabriele Masiero. Gli stilisti Antonia Nicoletti e Biagio Silvestri, il titolare di Elevent Stefano Bini e l’insegnante di ballo Jessica Zagaglia. Ad aprire la serata la splendida voce di Serena Rigacci cantante emergente ormai in ascesa e prossima ad un nuovo progetto rap assieme ad un altro talento emergente, Mark Cucchelli.

Una serata lunga, avvincente e ben condotta sul palco dal duo tutto nuovo formato da Leonardo Ghelarducci e Rebecca Goetzke, sotto la regia della responsabile Toscana del Concorso di Bellezza Alessia Aiello e di Michele Ammanati, direttore organizzativo delle serate di moda: "Ringrazio l’Imperiale Restaurant per l’ospitalità. Grazie a Simone Nencini e Gabriele Tambara gestori del locale". La direzione artistica della serata è stata affidata a Sara Jo Pereira Mariotti con la sua scuola di portamento Anastacia Faschion ed ha visto sfilare in passerella in abiti casual del Centro Formazione Moda di Antonio Giachetti e Lucia Cappelli, oltre a Pellicceria Biagio Silvestri, AN 69, Noell Maggini stilista di Prato e Camelia Spose di Chiara Ferrante. Il server è stato curato da Massimiliano Frediani, il sottofondo musicale è arrivato dalle note del musicista e compositore pisano Luca Erriquez. La finalissima del concorso è stata immortalata dal fotografo ufficiale Plinio Neri.